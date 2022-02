LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha condannato gli attacchi militari russi all’Ucraina. Il presidente George Vella ha descritto gli attacchi come “preoccupanti” e ha espresso il suo sostegno al governo ucraino e al suo popolo. Ha osservato che questa è una minaccia non solo per il popolo ucraino, ma anche per la stabilità in Europa e nel mondo. Il presidente di Malta ha chiesto la fine immediata degli attacchi e il ritiro delle forze russe dall’Ucraina. Ha sottolineato che l’integrità, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina devono essere rispettate.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha descritto le scene in Ucraina come “strazianti”. Abela ha aggiunto che il tentativo di invadere parti dell’Ucraina “è una situazione che non volevamo vedere”. Abela ha dovuto saltare la campagna elettorale per recarsi a Bruxelles per una riunione urgente del Consiglio europeo sulla crisi in Ucraina. Il primo ministro maltese ha aggiunto che mentre Malta continuerà a condannare ogni aggressione o minaccia all’integrità e alla sovranità territoriale dell’Ucraina, continuerà a sostenere e mostrare solidarietà al popolo ucraino. Ha detto che Malta ha sempre lavorato a favore della diplomazia per raggiungere una soluzione politica e per raggiungere la pace attraverso il dialogo. Anche il presidente del Parlamento maltese Anglu Farrugia ha condannato l’attacco russo esprimendo solidarietà al Parlamento ucraino e al suo popolo.

(ITALPRESS).

