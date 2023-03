LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione europea ha espresso preoccupazione per l’efficienza del sistema giudiziario a Malta, in particolare nei casi di corruzione ad alto livello.

Rivolgendosi al Parlamento europeo durante una discussione sullo stato di diritto a Malta, la commissaria europea per i valori e la trasparenza Vera Jourovà ha riconosciuto le riforme attuate dal governo maltese, comprese le nomine nella magistratura, tuttavia ha dichiarato che “rimangono sfide come l’efficienza della giustizia e la durata dei procedimenti che ha continuato a deteriorarsi negli ultimi anni”.

Jourovà ha aggiunto che sono in corso diverse iniziative per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario maltese, ma “mentre Malta ha adottato misure aggiuntive e aumentato le risorse assegnate agli organi investigativi e giudiziari, le indagini sui casi di corruzione ad alto livello rimangono lunghe”.

Il dibattito, che ha esaminato anche lo stato di diritto in Spagna e Grecia, è arrivato dopo che il Partito popolare europeo (PPE) ha presentato una mozione per discutere gli ultimi sviluppi a Malta in seguito all’indagine penale contro il giornalista e scrittore Mark Camilleri per avere pubblicato una serie di messaggi tra l’ex sottosegretaria e deputata laburista Rosianne Cutajar e Yorgen Fenech, l’imprenditore maltese accusato di aver commissionato l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

(ITALPRESS).