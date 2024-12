LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mentre Malta concludeva il suo mandato biennale nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha descritto il paese come “una voce per i vulnerabili e un campione di pace nei suoi due anni di appartenenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. In una dichiarazione ufficiale, Borg ha riflettuto “su un termine definito da leadership basata sui principi, impegno multilaterale e impegno incrollabile per la pace e la sicurezza internazionali”. Malta, ha aggiunto, ha mantenuto la sua promessa di essere una forza per il bene sulla scena globale. Durante il mandato di Malta, il Consiglio di sicurezza ha convocato 560 riunioni formali e adottato 91 risoluzioni. Malta ha svolto un ruolo attivo nel promuovere questioni globali critiche, tra cui la protezione dei civili nelle zone di conflitto, l’affronto delle esigenze umanitarie e la lotta agli impatti del cambiamento climatico.

“Malta lascia il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con un profondo senso di orgoglio, avendo contribuito positivamente a promuovere i principi della Carta delle Nazioni Unite e a sostenere la fiducia riposta in noi dalla comunità internazionale. Il nostro lavoro riflette la dedicazione duratura di Malta al dialogo, alla pace e al multilateralismo. Mentre Malta conclude il suo mandato, rimaniamo risoluti nel nostro impegno per la pace e la sicurezza globali, pronti a continuare a contribuire come voce per l’inclusione e la cooperazione sulla scena mondiale”, ha affermato Borg. Malta ha presieduto il Consiglio di sicurezza due volte, ospitando vari dibattiti su questioni urgenti. Durante la sua presidenza del febbraio 2023, Malta ha sottolineato la protezione dei bambini nei conflitti e le implicazioni per la sicurezza dell’innalzamento del livello del mare. Nell’aprile 2024, sotto la presidenza di Malta, le discussioni sull’accesso umanitario per le soluzioni guidate dai bambini e dai giovani alle sfide della sicurezza del Mediterraneo hanno acquisito importanza. Il Ministero degli Esteri ha anche sottolineato che nel 2023, Malta ha guidato la risoluzione 2712 sul Medio Oriente, consentendo corridoi umanitari e garantendo il rilascio di 105 ostaggi, una svolta dopo quasi un decennio di stallo diplomatico.

Attraverso la risoluzione 2744, Malta ha revisionato il meccanismo del punto focale, assicurando che le sanzioni, uno strumento essenziale di politica estera, mantengano la loro credibilità attraverso processi di revisione, adeguamento o rimozione. Allo stesso modo, la risoluzione 2766, redatta da Malta e adottata di recente, ha affrontato le lacune nella protezione dei minori, ottenendo la sponsorizzazione di oltre 100 Stati membri e rafforzando la leadership di Malta in materia di bambini e conflitti armati.Il ministero ha affermato che il mandato biennale di Malta è stato sostenuto da tre principali priorità tematiche: Bambini e conflitti armati, Sicurezza climatica e Donne, pace e sicurezza. Malta ha avanzato risoluzioni che affrontano gravi violazioni contro i bambini e ha facilitato missioni sul campo nelle zone di conflitto. “Sottolineando il cambiamento climatico come minaccia alla sicurezza, Malta ha promosso il dialogo sui suoi impatti globali di vasta portata. Inoltre, Malta ha elevato le voci delle donne, ha salvaguardato il loro ruolo nei processi di pace e ha rafforzato un linguaggio politico inclusivo nei mandati dell’Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,” ha affermato il ministero.

La fine del 2024 segna anche la conclusione del secondo mandato di Malta come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’ultimo mandato di Malta è stato segnato dalla continua invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas che si è estesa alla vicina Siria e al Libano. In nessuno dei due casi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è riuscito a portare a termine un processo significativo, con la Russia che ha posto il veto su tutte le risoluzioni riguardanti l’Ucraina e gli Stati Uniti che hanno posto il veto su quelle riguardanti Israele.

