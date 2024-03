LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta può continuare a fornire assistenza nello sviluppo delle “capacità” delle forze dell’ordine libiche, nella lotta alla criminalità internazionale nel Mediterraneo e nel rafforzamento delle risorse umane delle forze di sicurezza libiche. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni maltese Byron Camilleri nel corso di un incontro a Tripoli con il primo ministro libico Abdul Hamid al-Dbeibeh.

“La situazione della sicurezza in Libia ha un impatto diretto sul centro del Mediterraneo e sulla parte meridionale dell’Europa. La collaborazione tra la Libia e i Paesi vicini come Malta si traduce nella tutela dei cittadini maltesi e libici”, ha affermato Camilleri. Durante i colloqui, Camilleri ha discusso delle forze dell’ordine e della sicurezza, comprese le esercitazioni di formazione per le forze dell’ordine libiche.

Al termine della visita, Camilleri ha ringraziato le autorità libiche per la loro continua collaborazione, rilevando i progressi compiuti dalle autorità libiche e auspicando che l’Unione Europea e la Libia collaborino maggiormente per rafforzare questo processo.(ITALPRESS).

Foto: DOI