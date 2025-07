Malta bloccherà l’ingresso della nave cargo con munizioni diretta in Israele

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una nave cargo registrata nei Paesi Bassi e presumibilmente carica di materiali militari è in rotta verso Malta. Alla nave non sarà consentito attraccare, ha confermato un alto funzionario del governo maltese. La nave Eendracht, attualmente al largo della costa dell’Africa occidentale, è partita dall’India e risulta diretta a Malta secondo il sito di tracciamento marinetraffic.com. Tuttavia, Transport Malta ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta formale per l’ingresso in porto della nave.

Secondo il sito di notizie irlandese The Ditch, la nave trasporta circa 75 tonnellate di corpi missile e sei tonnellate di esacloroetano, una sostanza chimica utilizzata nella produzione di proiettili d’artiglieria da 155 mm impiegati dalle Forze di Difesa Israeliane. Il carico sarebbe destinato alla IMI Systems di Ramat Hasharon, in Israele. Un funzionario del governo maltese ha dichiarato: “Non abbiamo ancora notizie ufficiali su questa nave. L’ultima imbarcazione che ha richiesto di attraccare con munizioni per Israele non è stata autorizzata all’ingresso. Abbiamo una posizione chiara: non permettiamo l’ingresso di navi con armi dirette verso zone di guerra”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).