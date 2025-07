Malta blocca nuove sanzioni alla Russia per timore di danneggiare l’industria marittima

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta sta ostacolando il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, citando preoccupazioni sul fatto che un tetto proposto al prezzo dell’energia russa possa danneggiare la sua industria marittima. Le sanzioni proposte, che costituirebbero il 18° pacchetto dell’UE dal 2014, includono una misura per limitare le esportazioni di energia russa al 15% sotto il valore di mercato.

Sebbene Malta sia d’accordo con il tetto in linea di principio, fonti diplomatiche hanno riferito al Times of Malta che il Paese sta chiedendo all’UE di semplificare il “meccanismo complesso” e di garantire che non penalizzi in modo sproporzionato hub marittimi europei come Malta. Le fonti affermano che Malta è particolarmente allarmata da quella che considera un’applicazione internazionale disomogenea. Mentre i membri dell’UE sarebbero vincolati dal tetto, altri paesi del G7, come gli Stati Uniti, non avrebbero gli stessi obblighi-sollevando timori di uno svantaggio competitivo per le navi battenti bandiera maltese ed europea.

Preoccupazioni sull’applicazione del tetto e sul suo impatto più ampio sul commercio marittimo sarebbero state sollevate anche da Grecia e Cipro, sebbene nessuno dei due paesi abbia assunto una posizione netta quanto quella di Malta. La Slovacchia, nel frattempo, sta ponendo un veto al pacchetto, a causa di timori sulla sicurezza energetica nazionale e sugli attuali contratti con il fornitore russo Gazprom.

I colloqui durante la riunione di domenica del Comitato dei rappresentanti permanenti dell’UE (COREPER) si sono protratti per ore, mentre i diplomatici cercavano di superare le divergenze. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso di affrontare la questione durante un recente vertice del G7, ma per ora la proposta resta bloccata. L’unanimità degli Stati membri dell’UE è necessaria affinché le sanzioni possano essere approvate.

