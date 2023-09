LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’autorità dei trasporti maltesi ha registrato un aumento nell’acquisto di auto ibride ed elettriche a seguito di contributi pubblici provenienti da fondi nazionali ed europei.

Transport Malta, l’autorità nazionale che sovrintende al settore dei trasporti, ha annunciato che alla fine di agosto 2023 a Malta e Gozo circolavano 3.738 auto ibride plug-in e 7.362 veicoli elettrici.

Questo aumento di numero, secondo Transport Malta, ha dimostrato che tali sovvenzioni sono state “ben accolte” dal pubblico. Il governo ha aumentato i finanziamenti per il trasporto sostenibile a 28,4 milioni di euro, di cui 13,4 milioni di euro provenienti da fondi nazionali e 15 milioni di euro dal Piano di ripresa e resilienza (RRP).

Questi programmi hanno raggiunto oltre 5.549 beneficiari, mentre sono già stati utilizzati 23,2 milioni di euro dei 28,4 milioni di euro di fondi stanziati.

Transport Malta ha affermato che Malta è riuscita a ottenere fondi UE attraverso il Piano di ripresa e resilienza come contributo per affrontare i problemi legati al forte aumento del consumo energetico e della creazione di rifiuti causati dalla “rapida crescita della popolazione, dell’occupazione e della crescita del PIL negli ultimi anni”.

Questi fondi, per un totale di 50,3 milioni di euro, dovevano essere ripartiti in un periodo di tre anni, con 15 milioni di euro stanziati nel 2022, altri 15 milioni di euro nel 2023 e 20,3 milioni di euro entro la fine del 2024.

