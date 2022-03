LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha annunciato che gli esperti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) si recheranno a Malta prima della sessione plenaria a giugno. Nel giugno del 2021, il gruppo internazionale antiriciclaggio ha incluso Malta nell’elenco dei paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato, definito come la “lista grigia”, diventando il primo e unico paese dell’UE ad essere incluso. All’inizio di questo mese, la plenaria del GAFI ha confermato che Malta “ha affrontato il piano d’azione a livello tecnico”. In un piano d’azione concordato con il GAFI, Malta si è impegnata politicamente a concentrare le proprie capacità di intelligence finanziaria sull’evasione fiscale e sul riciclaggio di denaro e ad aumentare la trasparenza sulle società di comodo anonime. Abela ha affermato che il governo è riuscito ad affrontare gli 85 punti sollevati dal GAFI in un breve periodo di tempo, nonostante la pandemia di coronavirus. A giugno si terrà una plenaria del GAFI nella quale si deciderà se Malta rimarrà nella lista grigia o meno.

(ITALPRESS).

