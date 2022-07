LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Un nuovo disegno di legge sulla fecondazione in vitro è stato approvato dal Parlamento maltese con 66 voti contro 3, anche se non si sa ancora se la nuova legge sarà firmata dal presidente di Malta George Vella.

Vella, medico di professione, in privato ha già espresso riserve sui nuovi emendamenti approvati e in passato ha dichiarato che preferirà dimettersi che firmare un disegno di legge che legalizza l’aborto. La nuova legge approvata dai parlamentari maltesi è stata fortemente osteggiata dagli attivisti anti-aborto, che si sono opposti ai test genetici sugli embrioni fecondati.

Tutti i parlamentari del governo laburista hanno votato a favore del disegno di legge, mentre tre parlamentari dell’opposizione, tra cui l’ex leader nazionalista Adrian Delia, hanno votato contro.

– foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com