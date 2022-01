LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Il vice primo ministro e ministro della Sanità maltese Chris Fearne ha annunciato che da lunedì prossimo le persone completamente vaccinate non avranno più bisogno di indossare una mascherina se sono sole in pubblico o se accompagnate da un’altra persona.

Questa decisione è stata presa dall’autorità sanitaria perchè Malta raggiungerà il tasso di oltre il 70% target della sua popolazione adulta a cui è stata somministrata la dose di richiamo. Finora sono state somministrate 1.152.980 dosi di vaccino, di cui 293.394 sono dosi di richiamo.

Fearne ha anche annunciato che da lunedì il distanziamento sociale in ristoranti, bar e locali simili tornerà ai livelli pre-pandemia. Ma, il certificato del vaccino deve essere presentato all’ingresso in tali locali.

Ha insistito sul fatto che il certificato del vaccino sarà valido per tre mesi dal secondo vaccino o nove mesi dal richiamo. Ha aggiunto che se la Commissione europea insisterà sul fatto che questi regolamenti violano le regole di viaggio in Europa, il governo maltese riesaminerà la situazione.

Fearne ha dichiarato che il governo sarà pronto a ridurre il periodo di quarantena solo una volta se aumenterà l’immunità nella comunità. Di recente, le associazioni dei datori di lavoro e l’opposizione nazionalista hanno fatto appello al governo per ridurre il periodo di quarantena perchè la situazione attuale sta colpendo gravemente l’economia maltese a causa dell’alto tasso di assenteismo sui posti di lavoro.

Mentre il vice primo ministro maltese ha annunciato che il 90% dei casi positivi a Malta sono della variante Omicron, le autorità sanitarie locali hanno confermato che quattro pazienti sono morti: un maschio di 87 anni e tre donne di 71, 76 e 93 anni. Ciò significa che fino ad oggi, la pandemia ha causato un totale di 500 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 462 nuovi casi, il 92% dei nuovi casi sono del variante Omicron. Il numero di casi attivi è di 12.301 mentre 1.261 pazienti sono guariti. Al momento, 108 pazienti sono in cura presso l’ospedale Mater Dei. Otto di loro sono in terapia intensiva.

(ITALPRESS).