LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha deciso di aderire all’azione legale della Commissione europea contro il governo ungherese per per violazioni dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ+.

Il caso è già di fronte della Corte di giustizia dell’Unione europea. “Malta ha alcune delle leggi e delle politiche più progressiste e inclusive, che proteggono i diritti delle persone LGBTIQ+ e servono da esempio e ispirazione per gli altri Paesi, in modo che nessuno sia lasciato indietro”, spiega l’esecutivo maltese.

Il Parlamento ungherese ha approvato un’ampia legge contro la pedofilia, che include sanzioni più severe contro gli abusi sui minori ed esclude contenuti LGBTIQ+ dalle scuole.

La legge è stata presentata dal partito di governo ungherese Fidesz e si riferisce al divieto di diffondere ciò che definisce “promozione” del cambiamento di genere o dell’omosessualità nelle scuole e in generale a chiunque che abbia meno di 18 anni. Gli attivisti per i diritti umani affermano che la legge assomiglia a quella russa sulla “propaganda gay” del 2013 e questo è contro i diritti dei bambini e la libertà di espressione.

La Commissione europea sostiene che la legge viola vari diritti umani fondamentali, tra cui la dignità umana, la libertà di espressione e di informazione e il diritto al rispetto della vita privata. A settembre Malta ospiterà l’Europride.

