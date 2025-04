Malta, accordo da 300 milioni di euro per un secondo cavo elettrico sottomarino

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha firmato un contratto con l’azienda norvegese Nexans AS per la produzione e l’installazione di un secondo cavo elettrico sottomarino che collegherà Malta alla Sicilia, un passo fondamentale per rafforzare l’infrastruttura energetica del Paese e raggiungere gli obiettivi climatici.

Il progetto da 300 milioni di euro, noto come Interconnector 2 (IC2), prevede la posa di un cavo da 245kV lungo un percorso di 99 chilometri sotto il Mar Mediterraneo. Il nuovo interconnettore raddoppierà il collegamento attuale di Malta alla rete elettrica europea ed è cofinanziato dall’Ue, che lo ha riconosciuto come un progetto di importanza strategica.

“Questo è un progetto che migliorerà la nostra rete di distribuzione elettrica,” ha dichiarato la ministra dell’Energia Miriam Dalli durante la cerimonia della firma. “Un progetto che ci aiuterà a sostenere i cambiamenti che abbiamo già avviato e che continueremo con ancora maggiore forza. Stiamo realizzando l’investimento che questo Paese merita”, ha proseguito. Il progetto IC2 è uno dei sei appalti principali coordinati da Interconnect Malta, l’agenzia nazionale responsabile della connettività energetica.

-Foto IPA Agency-

