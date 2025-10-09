Malta accoglie con favore l’accordo Israele-Hamas “Un passo verso la pace”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha descritto il nuovo accordo annunciato tra Israele e Hamas come uno “sviluppo positivo” e ha ribadito l’impegno di lunga data di Malta a favore della pace in Medio Oriente. In una dichiarazione rilasciata dopo l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardante la prima fase di un accordo di pace, Abela ha affermato che l’intesa — che mira a garantire il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza — rappresenta un passo importante in avanti. “Malta è sempre stata impegnata per la pace, e senza dubbio è uno sviluppo positivo che il Presidente Donald Trump abbia annunciato un accordo sulla prima fase di un processo di pace che dovrebbe portare al rilascio degli ostaggi e alla cessazione dei combattimenti a Gaza,” ha dichiarato il Primo Ministro.

Abela ha inoltre sottolineato il riconoscimento da parte di Malta dello Stato di Palestina come parte dello sforzo internazionale più ampio per sostenere la pace e la prosperità nella regione. “Il riconoscimento dello Stato palestinese, anche da parte del nostro Paese, ha inviato un messaggio importante e tempestivo: tutti meritano di vivere meglio e nella prosperità,” ha affermato. Ribadendo la posizione di Malta a favore della soluzione dei due Stati, Abela ha evidenziato che “due popoli possono vivere fianco a fianco in pace.” Ha concluso esprimendo la speranza che gli ultimi sviluppi possano alla fine tradursi in una “pace duratura” tra israeliani e palestinesi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).