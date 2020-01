MALTA, ABELA AL LAVORO SUL NUOVO GOVERNO

Il nuovo primo ministro maltese Robert Abela è al lavoro per formare la squadra del nuovo governo, che dovrebbe essere annunciata domani.

Nel suo primo discorso ufficiale al popolo maltese, Robert Abela ha fatto appello a tutti i cittadini “affinché lavorino per il miglioramento del paese” e ha promesso di “lavorare di più in modo che nessuno rimanga indietro nella società”.

Senza fare riferimento all’attuale situazione politica che ha provocato le dimissioni dell’ex primo ministro Joseph Muscat, Abela ha promesso che “lavorerà duramente affinché Malta possa superare tutti gli ostacoli e le paure”.

Prima del discorso televisivo alla nazione, il nuovo primo ministro ha incontrato per la prima volta il gruppo parlamentare laburista.

