MILANO (ITALPRESS) – Il comune di Milano ha approvato la delibera sul ricorso presentato contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa all’ex premier Silvio Berlusconi da parte di diversi comuni. Su questo tema, a margine del convegno dedicato al “Milano Climate City Contract”, il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato: “ci siamo associati al ricorso come altri comuni. Confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora niente”.

(ITALPRESS).

Foto: xh7