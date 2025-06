Malpensa e Linate, il 2024 si chiude con 40 milioni di passeggeri

MILANO (ITALPRESS) - Il 2024 di Sea si è chiuso con quasi 40 milioni di passeggeri negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, il 12% in più rispetto al 2023. Per l'estate 2025 si prevede un'ulteriore crescita del 5%, e in vista del 2026 un ulteriore volàno di crescita è rappresentato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ne parla la presidente della società che gestisce gli scali milanesi, Michaela Castelli, intervistata dall'agenzia Italpress. sat/gtr