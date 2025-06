MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’enorme successo di “Piangere a 90” – affermatosi in pochi giorni come il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il #1 posto in classifica FIMI/GfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming – “Maledetta rabbia” è il nuovo singolo di Blanco, da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube.

Con “Maledetta rabbia” Blanco mantiene intatta la sua carica istintiva e torna a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori: un’esplosione di vulnerabilità cantata con la voce graffiata di chi sente ancora il peso degli errori commessi e della fine di un rapporto.

Prodotto da Michelangelo, il nuovo singolo conferma la capacità di Blanco di evolvere senza snaturarsi, di alternare momenti di intimità brutale a melodie catchy, in un continuo gioco di contrasti e montagne russe emotive.

Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, a tutti gli effetti il sequel di “Piangere a 90”, è un’odissea psichedelica tra paranoie e visioni surreali. Lo switch improvviso di atmosfere – dal bianco e nero si passa alle immagini a colori, dall’ispirazione toccante derivata da Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders si passa a quella più eccentrica e schizofrenica basata su Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam – riflette al cento per cento il cambio di sound tra le due canzoni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)