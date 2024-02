Malattie rare, De Candia “Da Sanofi impegno per la ricerca”

ROMA (ITALPRESS) - "Come Sanofi siamo impegnati da circa 40 anni a portare avanti ricerca e sviluppo di farmaci per queste patologie spesso orfane di trattamento". Lo dice Mauro De Candia, Head of Rare Disease Franchise Sanofi Italia e Malta, in occasione del lancio della campagna “La ricerca più preziosa" per la Giornata mondiale delle malattie rare. f04/mgg/gtr