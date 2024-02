Malattie rare, Cittadinanzattiva “Lavoriamo per tutela diritti”

ROMA (ITALPRESS) - "Dal 1978 lavoriamo per la tutela dei diritti delle persone che hanno una patologia cronica e rara". Lo ha detto Tiziana Nicoletti di Cittadinanzattiva, in occasione del lancio della campagna di Sanofi "La ricerca più preziosa" per la Giornata mondiale delle malattie rare. f04/mgg/gtr