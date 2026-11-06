Malattie rare, al via una campagna di sensibilizzazione sulla FCS

MILANO (ITALPRESS) - Ci sono malattie il cui impatto non si misura soltanto attraverso i sintomi o i valori di un esame: è il caso della Sindrome da Chilomicronemia Familiare, patologia genetica ultra-rara che può imporre a chi ne è affetto una quotidianità fatta di attenzione costante all’alimentazione, rinunce, pianificazione e preoccupazioni che spesso rimangono invisibili agli occhi degli altri. È da questa dimensione della malattia che nasce “Il Carico Invisibile”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia in occasione della Giornata mondiale della FCS. “Il Carico Invisibile” prende la forma di un vodcast in quattro episodi disponibili su Spotify e accompagna le persone in ascolto alla scoperta dei trigliceridi, del loro ruolo e delle conseguenze che livelli elevati possono avere sulla salute e sulla vita quotidiana. A fare da filo conduttore è la voce dell’attore Francesco Pannofino. f50/fsc/azn