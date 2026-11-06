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Dalla ricerca alla cura, a Palermo il futuro della medicina di precisione
PALERMO (ITALPRESS) - Dalla ricerca scientifica alle applicazioni cliniche, per costruire terapie sempre più mirate sulle caratteristiche di ogni paziente. È l’obiettivo del workshop nazionale dell’EATRIS Spotlight Programme, ospitato nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ISMETT e l’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. xd6/mgg/red