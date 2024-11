Malattie della retina, lo screening per scongiurare danni più gravi

MILANO (ITALPRESS) - La retina è una struttura fondamentale dell'occhio, posta nella parte posteriore interna del bulbo oculare. La sua funzione consiste nella conversione della luce che entra nella pupilla in impulsi elettrici. Questo processo è reso possibile dai fotorecettori, i coni e i bastoncelli, che rilevano la luce rispettivamente in condizione di alta e bassa luminosità. I segnali elettrici prodotti dalla retina vengono inviati tramite il nervo ottico al cervello, dove vengono elaborati per formare immagini visive. La retina può essere colpita da diverse malattie che compromettono la visione e che sono spesso legate all'età avanzata e alla presenza di altre malattie come il diabete e l'ipertensione. La diagnosi precoce è fondamentale per le cure migliori e soprattutto per scongiurare i danni più gravi. Sono questi alcuni dei temi trattati da Francesco Bandello, direttore dell'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, professore Ordinario di Oftalmologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl