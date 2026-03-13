Malattie croniche, Nicolò “Garantire al paziente la presa in carico”

ROMA (ITALPRESS) - "Per quanto riguarda le patologie croniche, come le malattie infiammatorie intestinali, è fondamentale garantire al paziente un percorso e una presa in carico predefiniti, senza lasciarlo alla sola prenotazione tramite Cup per ogni singola prestazione. Questo implica un passaggio non semplice dal punto di vista gestionale e organizzativo". Lo ha detto Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità della Liguria, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. fsc/azn (Fonte video: Urania TV)