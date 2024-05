Malandrino “UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - È stata inaugurata in via Archimede, a Palermo, "AL CENTRO", la nuova sede della onlus Per Esempio. UniCredit ha concesso un contributo economico per l'acquisto di arredi, materiale didattico, giochi e libri per la nuova sede della onlus dove vengono svolte attività di contrasto alla povertà educativa, all'interno del quartiere Borgo Vecchio. Il target degli interventi che rientrano nel progetto "AL CENTRO" della onlus sono bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni ad alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. "UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni e trecentomila euro a 201 progetti di onlus che operano nell'isola". xd6/vbo/gtr