Malandrino “Il turismo è uno dei settori chiave della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il turismo rappresenta sicuramente uno dei settori chiave del nostro territorio e vale poco più del 4% dell'intera economia regionale e circa il 5% dell'intera filiera a livello nazionale. Se poi consideriamo la filiera allargata, includiamo la ristorazione, i trasporti, l'hospitality, i servizi e anche l'offerta culturale e ricreativa, parliamo di un valore aggiunto di circa 6 miliardi di euro. E parliamo di 32 mila imprese attive in Sicilia su questo comparto che rappresentano circa il 6% a livello nazionale. Il comparto del turismo e le imprese del turismo hanno avuto una crescita importante in questi ultimi anni post-Covid, superiore alle medie nazionali, però se vogliamo continuare e consolidare questo trend di crescita è fondamentale avere nuovamente degli investimenti importanti, investimenti che devono essere focalizzati sull'innalzamento della qualità e della varietà dell'offerta turistica siciliana, perché il nostro turismo ha una declinazione sempre più internazionale”. Così Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine del Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con Federalberghi Sicilia, a Palazzo Branciforte, a Palermo. xd6/vbo/mca2