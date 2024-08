ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto felici, è quello che ci aspettavamo e forse ci saremmo meritati qualcosa in più. Però il risultato è straordinario perchè fare molto bene a Tokyo è stato complicato, ripetersi forse lo è stato di più. Abbiamo avuto 25 quarti posti, ma quello che conta è che abbiamo vinto 40 medaglie, gli Stati Uniti quasi tre volte in più ma noi abbiamo avuto più quarti posti di loro, e abbiamo messo anche un bel carico di quinti posti”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a “Ovunque6” su Rai Radio 2, ricordando i risultati delle Olimpiadi di Parigi 2024. Concentrandosi sull’atletica, Malagò ha aggiunto: “E’ vero, siamo passati da cinque a tre medaglie rispetto a Tokyo, ma i finalisti sono passati da dieci a diciassette, che sono poi quelli che contano per dare il punteggio di quanto conta un Paese nella classifica mondiale di riferimento di quello sport. In Europa siamo dietro alla sola Gran Bretagna nell’atletica, che è sicuramente il termometro del movimento sportivo, e dobbiamo esserne molto orgogliosi”.

