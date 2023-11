ASTI (ITALPRESS) – Un pomeriggio di sport e di festa, per celebrare grandi campioni ma anche per offrire un momento di riflessione sullo stato di salute dello sport italiano. L’occasione è stata la giornata di apertura della XXIII sessione di studi dal titolo “Multilateralità e Multisportività, dal gioco alla formazione sportiva” organizzata dall’Accademia Olimpica Nazionale Italiana, e patrocinata dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, all’Università di Asti. I numerosi studenti della facoltà di Scienze Motorie provenienti da tutta Italia che hanno affollato l’Aula Magna dell’ateneo astigiano hanno potuto ascoltare i preziosi contributi del presidente del Coni Giovanni Malagò, del massimo dirigente Aoni Mauro Checcoli e del numero uno della Fipm Fabrizio Bittner. “Il modello sportivo italiano è un unicum nel mondo. Per questo avere qui una due volte campionessa del mondo come Elena Micheli sembra quasi una contraddizione, ma è possibile perchè c’è il Coni”, ha ricordato Malagò. “Ringraziamo l’Accademia Olimpica per il lavoro che fa. Noi lavoriamo, e continueremo a farlo, sullo sport e sugli atleti e sono d’accordo con il presidente Malagò quando dice che il modello italiano è un miracolo. E le 100 medaglie conquistate a Cracovia, tra cui i due ori nel pentathlon moderno, lo dimostrano”, ha detto Bittner. Al PMalagò è andato, per la prima volta, il premio dall’Accademia Olimpica Nazionale Italiana. Premiati, poi, gli atleti della Fipm che nel corso del 2023 hanno riportato il pentathlon moderno italiano ai vertici internazionali: l’astigiana Alice Sotero, vicecampionessa del mondo e campionessa europea, il torinese Giorgio Malan, campione europeo, la due volte campionessa mondiale Elena Micheli e Alessandra Frezza, oro mondiale a squadre assieme a Sotero e Micheli. “I successi che abbiamo ottenuto sono sicuramente la più grande soddisfazione per tutti noi. Speriamo di poter continuare così, di lavorare per poter esprimerci sempre al meglio e raggiungere i nostri sogni”, ha detto la Micheli rivolgendosi a tutti i ragazzi presenti.

– foto ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS).

