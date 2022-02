ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo ad un test effettuato nel suo albergo. Il presidente Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole previste dal Playbook del Cio, al fine di proteggere gli altri partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese”. Lo rende noto il Coni. Il numero 1 dello sport italiano è a Pechino per le Olimpiadi invernali. “Malagò ha ricevuto la telefonata del presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione”, aggiunge il Coni.

(ITALPRESS).

