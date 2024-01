ROMA (ITALPRESS) – “E’ l’anno dei sogni che intersecano i cinque cerchi Paris2024, delle ambizioni da trasformare in storia, della speranza di vedere il tricolore sul tetto del Mondo per scrivere altre pagine di gloria. Tanti auguri ad atlete, atleti, tecnici, dirigenti, volontari, a chiunque fa dello sport uno stile di vita e un orgoglio da onorare quotidianamente. Buon 2024 a tutti!”. Con questo post sui social il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invia gli auguri agli atleti azzurri e in generale a tutti gli sportivi, nel primo giorno di un anno olimpico molto importante per lo sport.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]