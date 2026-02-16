Malagò “A Milano-Cortina stiamo vivendo una favola”

MILANO (ITALPRESS) - "Se mi aspettavo 23 medaglie in questo momento? Mi aspettavo di superare la doppia cifra con il 2 davanti, poi ovviamente tutto questo è meraviglioso, stiamo vivendo una favola, siamo molto felici, complimenti a tutti". Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò. "Un podio ideale di queste medaglie azzurre? Ognuno ha una storia che merita tanto rispetto, certo che quello che ha fatto Federica Brignone, forse per la popolarità dell'alpino, merita una riflessione però non mi sento di fare classifiche, semplicemente una considerazione perchè fino a poco prima non si sapeva neppure se poteva gareggiare". gm/