“Mai sottovalutare la Cina”: le analisi di fine 2025 dei media stranieri

All'inizio del 2025, molti titoli occidentali erano pronti a dare per spacciata la Cina. Crescita più lenta. Popolazione che invecchia. Un vantaggio manifatturiero "in declino". A fine anno, quella narrazione non reggeva più. Bloomberg lo ha detto senza mezzi termini nella sua riflessione di fine anno: "Ripetete con me: mai, mai sottovalutare la Cina". Allora, cosa hanno sbagliato i media stranieri e cosa hanno invece iniziato a vedere? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)