MILANO (ITALPRESS) – E’ sold out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) di Mahmood che raddoppia con una seconda data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili da oggi alle ore 16:00, mentre i biglietti per Roma e Napoli saranno disponibili a partire da domani, giovedì 15 febbraio alle ore 12:00.

