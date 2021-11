ROMA (ITALPRESS) – La disponibilità della pillola anti-covid ci sarà “nelle settimane successive” al Natale. “Ci siamo però attivati affinchè la prenotazione di questi due farmaci orali ci sia il prima possibile, avendo proceduto in accordi in tal senso in questi giorni. La valutazione sarà compiuta nei prossimi giorni anche a livello centrale, dell’Agenzia Europea del Farmaco per i due farmaci in sequenza. Hanno dato risultati più che promettenti, piuttosto confortanti. La valutazione compiuta si avrà nelle prossime settimane, un primo parere positivo è stato dato per avviare la prenotazione e l’acquisto di questi due farmaci appena sarà possibile”. Lo ha detto a “e-VENTI” su Sky TG24, il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini.

“A fine mese, probabilmente il 29 novembre, Ema deciderà su questa fascia d’età e che probabilmente il responso sarà positivo per l’autorizzazione, cui conseguiranno le politiche nazionali, ovvero dire in che modo l’Italia realizzerà questo in questa fascia di popolazione, ha aggiunto parlando del via libera ai vaccini anti covid nei bambini dai cinque agli undici anni.

