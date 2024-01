Magnarelli “Alfa Romeo è brand premium che più è cresciuto nel 2023”

BIELLA (ITALPRESS) - "Per quanto riguarda il 2023, in un contesto complicato come quello dell’auto in Italia, Alfa Romeo ha fatto veramente un ottimo risultato: quasi 27 mila immatricolazioni raddoppiando i volumi rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato che si attesta attorno all’1,7 %, ovvero lo 0,6% in più rispetto all’anno precedente. Alfa Romeo è stato anche il brand premium che più è cresciuto questo anno. Gran parte del successo è dovuto a Tonale, la cui gamma si è completata anche con la versione plug-in da 280 cavalli. Hanno funzionato benissimo sia Stelvio sia Giulia, rinnovate nel corso del 2023" dice Simona Magnarelli, Responsabile Comunicazione Alfa Romeo Italia. "Sul 2024 non abbiamo previsioni, ma siamo molto fiduciosi sull’arrivo della piccola Milano, il SUV compatto cittadino da cui ci aspettiamo sicuramente soddisfazioni". xh7/tvi/gtr