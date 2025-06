ROMA (ITALPRESS) – “Nella lotta all’illegalità l’Italia è all’avanguardia, sia dal punto di vista legislativo che delle buone pratiche, anche grazie al prezioso e insostituibile lavoro svolto dalla Magistratura e dalle nostre Forze dell’Ordine. Proprio a una di queste buone pratiche è dedicata una sessione della Conferenza interparlamentare di oggi. La confisca dei beni rappresenta uno degli strumenti più efficaci nel contrasto alle mafie. Colpire i patrimoni illecitamente accumulati significa, infatti, indebolire il potere economico di queste organizzazioni e sviluppare al contempo un percorso positivo con la creazione di opportunità di crescita per le nostre comunità”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio al presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea dell’OSCE, Eugenio Zoffili, in occasione della Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dei Paesi OSCE in corso alla Camera.

“Attraverso la confisca lo Stato mette tali beni al servizio della collettività, fornendo sostegno ai settori più deboli della società, trasferendo risorse per i servizi sociali e finanziando il lavoro, l’istruzione e la cultura. In questo modo si rinsalda la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, che non devono mai far mancare la propria vicinanza dimostrando, con gesti concreti e visibili, che la legalità prevale sempre su ogni forma di sopraffazione e ingiustizia”, aggiunge.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).