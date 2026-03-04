Mafia, eseguite 5 condanne definitive per esponenti di un clan nel Foggiano

BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del ROS hanno dato esecuzione a cinque ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari. Il provvedimento è stato emesso in seguito alla sentenza diventata definitiva nell’ambito del processo “Grande Carro”, che ha accertato, per alcuni dei condannati, l’appartenenza a un’articolazione mafiosa della batteria “Sinesi-Francavilla”, parte della più ampia associazione mafiosa federata denominata “Società Foggiana”, operante sul territorio di Foggia e nei comuni di Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola, con proiezioni extra regionali – in particolare a Rimini ed in alta Irpinia – e transnazionali – in Romania, Repubblica Ceca e Bulgaria. Un’organizzazione mafiosa protesa a intraprendere una nuova strategia criminale, privilegiando attività delittuose in settori imprenditoriali remunerativi e ritenuti più “sicuri” rispetto a quelli “tradizionali”, non escludendo comunque il ricorso alla violenza armata quale mezzo per assicurare la leadership e il potere nell’esercizio del controllo del territorio.

Il 12 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la complessiva correttezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado assunte con le sentenze del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari in ordine agli indagati che hanno scelto il processo con rito abbreviato, dichiarandone l’inammissibilità dei ricorsi presentati. Le accuse per gli imputati, derivanti dalle indagini coordinate dalla DDA di Bari e condotte dal ROS di Bari e dal Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, erano, a vario titolo, di associazione mafiosa armata, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, danneggiamento aggravato, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche UE), con l’aggravante mafiosa.

L’importanza della sentenza portata in esecuzione sta nel fatto che sancisce la permanenza dell’associazione mafiosa “Sinesi-Francavilla”, operante dagli anni ‘90 nella provincia di Foggia, la cui esistenza era stata giudiziariamente accertata in passato da altre sentenze irrevocabili, nonché sancisce l’interesse del sodalizio ad ingerirsi nel settore economico-imprenditoriale, segnatamente in quello energetico e agroalimentare.

E’ ancora in corso presso il Tribunale Collegiale di Foggia il processo con rito ordinario nei confronti di altri 19 imputati.

– foto ufficio stampa Carabinieri ROS –

(ITALPRESS).