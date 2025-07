Mafia e traffico di droga ad Agrigento, 13 gli arresti

AGRIGENTO (ITALPRESS) - All'alba di oggi, 10 luglio 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, in Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle, e San Cataldo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Eliportato Cacciatori di Sicilia e dei Nuclei Cinofili di Palermo e Nicolosi, hanno eseguito 13 fermi, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia. I 13 indagati, 5 dei quali si trovano già detenuti in carcere, riporta una nota, sono tutti accusati, a vario titolo, "di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso ovvero per agevolare l'associazione mafiosa denominata 'cosa nostra'". Diverse le perquisizioni personali e domiciliari delegate dalla Procura distrettuale nei confronti di ulteriori soggetti indagati nel medesimo procedimento penale. Le indagini sono partite nel mese di dicembre 2024 e costituiscono la naturale prosecuzione di quelle che si sono concluse con l'emissione di misure cautelari nei confronti di 48 persone. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'organigramma e le attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento-Villaseta. col3/mca3 (Fonte video: Carabinieri) (ITALPRESS)