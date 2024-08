Mafia, confisca da 100 milioni di euro a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Catania con il quale è stata disposta la confisca del complesso societario e patrimoniale di due imprenditori, padre e figlio. La confisca riguarda un patrimonio consistente in 14 società di capitali (che operano prevalentemente nei settori della raccolta e trattamento dei rifiuti, nella gestione di stabilimenti balneari, nell'acquisto, nella gestione e nella vendita di immobili), oltre a 8 fabbricati e in svariati rapporti finanziari, per un valore complessivamente stimato in oltre 100 milioni di euro. col4/gtr