Mafia, armi e droga: arrestato in Albania un latitante ricercato in Italia

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – A Hasturkas in Albania, al termine di una complessa e prolungata attività investigativa sviluppata sui canali di cooperazione internazionale, è stato arrestato un cittadino albanese di 43 anni ricercato in Italia per traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di una stretta collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), in particolare la 2^ Divisione, l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in sinergia con la Forza Operazionale Speciale del Dipartimento Polizia Criminale albanese.

Il 43enne era ricercato in ambito internazionale e destinatario di una Red Notice (avviso di cattura internazionale) attivata su impulso della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, in quanto indagato per associazione finalizzata al traffico di droga, porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento e altro, con l’aggravante di avere favorito cosa nostra, ed in particolare la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. Determinanti il ruolo cruciale di raccordo e coordinamento tra il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caltanissetta e le Autorità albanesi da parte dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana, nonché il supporto fornito dal Segretariato Generale Interpol di Lione, che ha facilitato lo scambio di informazioni a livello internazionale, consentendo di tracciare i movimenti e localizzare con precisione il latitante.

L’arresto si inquadra nell’ambito della più ampia operazione convenzionalmente denominata “The Wall”, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caltanissetta, che già nel settembre 2025 aveva portato all’arresto di 15 persone per gli stessi reati associativi in materia di droga e armi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura – Dda.

Nel corso dell’attività investigativa, era emerso che il cittadino albanese, residente nell’hinterland milanese, attraverso interlocuzioni telefoniche con un ex avvocato, già iscritto al Foro di Gela, sospeso dall’esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, concordava l’acquisto di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, da immettere sul mercato siciliano attraverso collegamenti con soggetti sospettati di appartenere a cosa nostra, in particolare al clan Rinzivillo di Gela. Sono in corso le procedure di estradizione.

