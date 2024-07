Madre Terra – Convegno “Agricoltura e fotovoltaico”: 9 luglio a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica” promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti con main partner Renexia: a Roma martedì 9 luglio, ore 10, presso Palazzo Rospigliosi e in diretta su Radio Radicale, con event partner NextEnergy Group. Saranno presentate best practice italiane di sistemi e progetti fotovoltaici ed agrivoltaici. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, Canale Energia, SOS Terra Onlus. mgg/gsl/mrv