Madre Terra – Comunicazione EcoDigital necessaria per la transizione

"Le transizioni ecologica e digitale sono una priorità assoluta per il Paese, ma l'Italia deve anche investire in una efficace comunicazione EcoDigital". E' quanto sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, che sottolinea come il cambio di paradigma debba essere "comprensibile. Solo così si possono aiutare i cittadini a rileggere la realtà con maggiore consapevolezza". mgg/gtr