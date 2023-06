NEW YORK (ITALPRESS) – Madonna è stata trovata priva di sensi e portata d’urgenza in un ospedale di New York. Lo riferisce “Page Six”‘. La cantante, 64 anni, è stata intubata per almeno una notte, ma ora e’ vigile e si sta riprendendo. L’artista ha rinviato l’inizio del suo “Celebration tour” a causa di quella che il suo manager ha definito una “grave infezione batterica”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

