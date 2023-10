Macchinari agricoli, nasce alleanza Maschio Gaspardo-Gregoire Besson

ROMA (ITALPRESS) - Un'alleanza strategica per ridefinire l'industria della lavorazione del terreno, introducendo una gamma di prodotti di alto livello per ampiezza, profondità e qualità. A stringerla Maschio Gaspardo, multinazionale padovana del settore dei macchinari agricoli, e la francese Gregoire Besson, rinomata per la progettazione e produzione di aratri e attrezzature per la minima lavorazione: una partnership che segna l'inizio di una nuova era in termini di leadership di mercato, innovazione tecnologica e servizi al cliente. Inoltre, l'alleanza agevolerà la capacità delle aziende di ottimizzare i processi di acquisto di materiali e componenti, a beneficio di una maggiore competitività per entrambi i marchi. "La nostra missione è sempre stata e rimarrà quella di soddisfare le esigenze delle aziende agricole globalmente, con un focus su tecnologia, qualità e servizio al cliente", commenta Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo. Per Patrick Besson, chairman dell'azienda transalpina, Gregoire Besson e Maschio Gaspardo coniugheranno la loro conoscenza del settore "per promuovere una crescita reciproca, tenendo al centro i bisogni e la soddisfazione dei nostri clienti, dealer, fornitori e collaboratori". fsc/gtr