Stragi ’92, Russo “Risposta civile contro la mafia, sfida ancora aperta”

PALERMO (ITALPRESS) - "Quella stagione, quell'estate, è stata determinante nel creare una grandissima risposta civile, di un'intera generazione, di una comunità intera che ha saputo trovare il coraggio per ribellarsi. Si cominciò un percorso che ha visto, oggettivamente, dei grandi successi, ma quello che, con amarezza, dobbiamo notare, è che, dopo 34 anni, la mafia è, tuttora, sotto altre forme, esistente, operativa, e viva". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione parlamentare Antimafia Raoul Russo, a margine dell'incontro "L'estate che cambiò Palermo". xd8/mgg/azn