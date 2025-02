MILANO (ITALPRESS) – Apre oggi il tunnel che a Sant’Ambrogio unisce le stazioni della M2 e della M4. Questo collegamento consentirà di cambiare linea della metropolitana attraverso un passaggio coperto.

Grazie alla posa di pannelli trasparenti, percorrendo il tunnel sarà possibile ammirare i resti delle antiche mura medievali ritrovate nel corso degli scavi. Le mura che cingevano la città furono costruite dopo le distruzioni inflitte dall’imperatore Federico I tra il 1157 e il 1158, si sviluppavano seguendo il fossato scavato prima dell’assedio e realizzato a protezione non solo del nucleo antico della città ma anche dei borghi cresciuti all’esterno delle mura di età romana.

Per Arianna Censi, assessora alla Mobilità, “si tratta di un altro punto nevralgico dei collegamenti della M4 che viene aperto. Passo dopo passo stiamo con concludendo tutte le opere superficiali e stiamo restituendo alla città gli spazi che avevamo occupato per realizzare questa immensa opera. Un’infrastruttura che sta già dimostrando la sua importanza nella mobilità milanese e nel trasporto pubblico urbano”.

Proseguono i lavori all’esterno a completamento dell’ascensore e delle altre sistemazioni superficiali. Proprio per consentire alcune di queste attività, da domani, sabato 22 febbraio, per circa due settimane, chiuderà l’intersezione tra via San Vittore e via De Togni.

