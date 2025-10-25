Lutto nel mondo del cinema, a 74 anni è morto Mauro Di Francesco

ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel cinema. È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni ’80: era ricoverato da un mese in ospedale. Nato a Milano nel 1951, “Maurino” era diventato popolare grazie a film cult come “Sapore di Mare 2 – Un anno dopo”, “Yesterday – Vacanze al mare”, “Ferragosto OK” e più tardi nei due “Abbronzatissimi”. Il suo ultimo film fu “Odissea nell’ospizio” (2019), per la regia di Jerry Calà.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).