L’Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti

ROMA (ITALPRESS) - Un servizio di counseling psicologico gratuito e una Offline Room, ovvero uno spazio protetto per la disconnessione: sono alcune delle iniziative messe in campo dall'Università Europea di Roma per migliorare la vita accademica e personale dei propri studenti. L'iniziativa rientra nel "Progetto Proben", finanziato dal ministero dell'Università e della Ricerca e nato come azione di prevenzione e promozione della salute in risposta all'aumento del disagio psicologico - stress, ansia, depressione - e delle dipendenze comportamentali - smartphone, internet - che possono compromettere il rendimento accademico e la salute mentale degli studenti universitari. xl5/f04/fsc/azn