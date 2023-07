VENEZIA (ITALPRESS) – L’Unesco ha raccomandato di inserire Venezia nella lista dei siti patrimonio dell’umanità in pericolo. Secondo l’agenzia dell’Onu, la città veneta rischierebbe danni irreversibili a causa di una serie di problemi, tra cui il cambiamento climatico e il turismo di massa.

“In merito alla raccomandazione di Unesco di aggiungere Venezia nella lista dei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, Ca’ Farsetti fa sapere che leggerà con attenzione la proposta di decisione pubblicata oggi dal Centro per il Comitato per il Patrimonio mondiale dell’UNESCO e si confronterà con il Governo, che è lo Stato Parte con il quale l’UNESCO si relaziona”, fa sapere in una nota il Comune di Venezia.

(ITALPRESS).

