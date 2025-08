L’Umbria inclusa nella Zes, Squarta: “Una svolta storica”

ROMA (ITALPRESS) – “L’estensione della Zona Economica Speciale unica all’Umbria rappresenta una svolta storica per la nostra regione. Una decisione di visione, che premia il lavoro fatto in questi anni da chi ha creduto nella centralità dell’Umbria come asse strategico per lo sviluppo nazionale. Oggi il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione, responsabilità e concretezza” dichiara Marco Squarta, europarlamentare umbro del gruppo ECR – Fratelli d’Italia.

“La ZES unica è uno strumento formidabile per attrarre investimenti e rilanciare le aree produttive. Prevede vantaggi reali, quali autorizzazioni semplificate, agevolazioni fiscali e contributive, tempi certi per chi decide di fare impresa. Finalmente anche l’Umbria avrà gli stessi strumenti delle regioni più competitive, e questo è un atto di giustizia economica e territoriale” prosegue Squarta.

“La ZES allargata all’Umbria significa per noi creare lavoro, riportare i giovani nelle nostre città, offrire un futuro alle imprese familiari, attrarre aziende nazionali e internazionali, ridare valore ai nostri distretti industriali. Significa meno burocrazia, meno tasse, più opportunità. È un modello che ha già funzionato nel Sud Italia e che ora possiamo applicare anche al Centro, proprio da noi. “Ringrazio la Presidente Giorgia Meloni e il Governo per aver avuto il coraggio di estendere questa misura strategica anche alla nostra terra. Dopo anni di immobilismo, finalmente l’Umbria viene riconosciuta come parte attiva della crescita nazionale. Una regione che può e deve tornare protagonista”.

“Da Bruxelles continuerò a portare avanti questa battaglia, vigilando affinché la ZES non resti solo una sigla, ma si traduca in sviluppo concreto per i territori. Oggi, grazie al Governo che non si ferma neanche ad agosto, vincono le imprese umbre, vincono i lavoratori, vincono le comunità che credono nel merito e nel futuro” conclude Squarta.

