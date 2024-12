MONZA (ITALPRESS) – Allo U-Power Stadium vince l’Udinese, che batte per 2-1 il Monza e scavalca l’Empoli al nono posto della classifica, allontanandosi sempre più quella zona calda dove i brianzoli sono sempre più invischiati. Le reti bianconere portano la firma di Lucca prima e Bijol poi, intervallate dal gol vano di Kyriakopoulos.

Bastano soli sei minuti all’Udinese per trovare il vantaggio, grazie alla manovra che dalla sinistra porta al cross di Zemura per il colpo di testa vincente di Lucca, che fa valere i suoi centimetri e batte così Turati. Partono bene i friulani, che poco più tardi troverebbero nuovamente la rete, ancora con Lucca, pescato però in posizione irregolare precedente al destro del potenziale 2-0. Rete annullata e Monza che reagisce, al 15′, con la conclusione dal limite di Bianco che termina di poco fuori. Qualche errore tecnico di troppo da parte delle due formazioni, che spingono entrambe alla ricerca del gol. Ancora Monza dalle parti di Sava, con il suggerimento interno di Caprari per Pedro Pereira, bravo nel cercare la porta ma beffato da una deviazione che sporca la traiettoria del suo tiro. Si resta sull’1-0, fino all’intervallo, al termine del quale il Monza trova il pari, grazie a Kyriakopoulos, che sull’iniziativa di Maldini scarica in rete un pallone rimpallato che termina poi alle spalle di Sava. Portiere dell’Udinese che poco più tardi dovrà intervenire in maniera reattiva sul colpo di testa di Djuric, centrale ma forte dopo il cross di Pedro Pereira. Segnali evidenti da parte del Monza, ma al 70′ l’Udinese torna in vantaggio: ottimo il contropiede portato avanti da Thauvin e proseguito da Ekkelenkamp, che serve benissimo Bijol, sganciatosi dalla difesa e bravo a concludere a rete con il destro. Gara viva e ancora Monza pericoloso, con il neoentrato Mota che colpisce la traversa sul cross di Kyriakopoulos. Udinese ordinata e fisicamente dominante nel finale di gara, con la squadra di Nesta che non riesce a concretizzare i suoi ultimi assalti e deve dunque arrendersi alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare. Torna al successo, invece, l’undici friulano, a secco di vittorie addirittura dallo scorso 25 ottobre.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]